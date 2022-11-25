В Краснодарском крае задержали хулигана, который бил стекла в машинах с буквой Z

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими в Новороссийске.

Установили, что злоумышленник прокалывал шины, зарисовывал символику краской и разбивал стекла машин, на которых были наклеены буквы Z. Несколько таких случаев зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Злоумышленника задержали на одной из парковок города-героя. Он был возле иномарки с нанесенной буквой Z и намеревался нанести повреждения. Подозреваемым оказался 50-летний ранее судимый местный житель. У него изъяли аэрозольный баллончик с автомобильной краской, отвертки и фонарик, а также пакет с 1 г N-метилэфедрона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Полицейские устанавливают другие возможные эпизоды его противоправной деятельности.

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