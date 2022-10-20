В Краснодарском крае задержали двух мужчин за сбор и хранение конопли
Происшествия
20.10.2022 19:21
В Успенском районе 18-летний местный житель попался с целым пакетом конопли. Подозрительного парня обнаружили полицейские во время рейда на одной из улиц.
Его остановили для проверки документов и обнаружили сверток высушенной конопли массой около 150 г. По словам задержанного, он обнаружил дикорастущий каннабис в лесополосе и планировал изготовить наркотик для личного пользования.
По такой же схеме действовал 38-летний мужчина из Щербиновского района. Он нашел дикие кусты конопли, оборвал их и изготовил для себя наркотик. Кубанца задержали в его доме, где обнаружили около 300 г марихуаны.
Сейчас оба злоумышленника находятся под подпиской о невыезде. Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.
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