Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае задержали двух мужчин за сбор и хранение конопли

Происшествия
20.10.2022 19:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zaderzhali-dvuh-muzhchin-za-sbor-i-hranenie-konopli
Видео канала «Кубань 24»

В Успенском районе 18-летний местный житель попался с целым пакетом конопли. Подозрительного парня обнаружили полицейские во время рейда на одной из улиц.

Его остановили для проверки документов и обнаружили сверток высушенной конопли массой около 150 г. По словам задержанного, он обнаружил дикорастущий каннабис в лесополосе и планировал изготовить наркотик для личного пользования.

По такой же схеме действовал 38-летний мужчина из Щербиновского района. Он нашел дикие кусты конопли, оборвал их и изготовил для себя наркотик. Кубанца задержали в его доме, где обнаружили около 300 г марихуаны.

Сейчас оба злоумышленника находятся под подпиской о невыезде. Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: житель Армавира спрятал в своем гараже больше 3 килограммов «синтетики».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Краснодаре будут судить психически нездорового мужчину за жестокое убийство 71-летней пенсионерки
  5. На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях