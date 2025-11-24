В Краснодарском крае за выходные зафиксировали девять температурных рекордов

Осень в этом году была аномально жаркой в Сочи, Анапе и Армавире. Термометры показывают октябрьские значения, хотя календарь уже на пороге зимы.

Ноябрь было необычно теплым и на юге — в Сочи, и на севере — в Ейске. Теплый ноябрь опасен для растительного мира.

«При таких температурах у растений в большом массиве есть угроза атаки вредителями, есть риск получить различные заболевания. При этом очень мало препаратов биологических и химических, которые работают при 10-15 °С, обычно нужно около +20 °С. Но на самом деле агрономов сейчас беспокоит даже не температура воздуха», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Почва на севере региона сухая, как в пустыне. Последние осадки и утренние туманы не сильно поправляют ситуацию.

«Всего лишь 5 см промокания, а дальше — сухо. Максимум — это 35 см, а нужно хотя бы 60. Это очень настораживает», — отмечает главный агроном Ейского района Андрей Кияненко.

Садоводам тоже тревожно. Непривычно теплая погода не дает плодовым деревьям уйти в зиму и сбросить листву. Животный мир также испытывает стресс — ежи, лягушки и змеи не уходят в спячку. Кроме того, погода воздействует и на людей.

«Тепловые стрессы могут увеличить заболевания сосудистые, сердечные, хронические у пожилых людей. у молодых людей — это снижение трудоспособности», — рассказывает клинический психолог Роман Цветков.

Такой же теплый ноябрь синоптики наблюдали в 2010 и в 2023 годах. Но больше +23 °С синоптики фиксировали в последний раз в 1982 году.

«С 25 ноября температура воздуха понизится, по краю в среднем составит днем 10-15 °С», — говорит заместитель начальника краснодарского ЦГМС Инна Колесниченко.

Похолодание и осадки в первой половине недели, но последние дни осени будут сухими и туманными. Предварительно, и декабрь удивит теплом.

«Декабрь будет тоже теплый, не такой экстремальный — как ноябрь, но достаточно теплый с превышением средних климатических значений», — подчеркивает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Точно прогноза на декабрь — выше 65%. Но на 25 ноября нужно заранее приготовить зонт и непромокаемую обувь.

