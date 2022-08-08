В Краснодарском крае за выходные квадрокоптеры зафиксировали около 350 нарушений ПДД
Общество
08.08.2022 10:50
Нарушения зафиксировали на дорогах в сторону Черноморского побережья. Внимание фокусируется на любителях обгонять по встречной полосе.
Полицейские на основе полученных кадров составили административные материалы. Наряды ДПС регулярно контролируют дорожную обстановку с помощью квадрокоптеров.
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