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В Краснодарском крае за выходные квадрокоптеры зафиксировали около 350 нарушений ПДД

Общество
08.08.2022 10:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-vyhodnye-kvadrokoptery-zafiksirovali-okolo-350-narushenij-pdd
Видео канала «Кубань 24»

Нарушения зафиксировали на дорогах в сторону Черноморского побережья. Внимание фокусируется на любителях обгонять по встречной полосе.

Полицейские на основе полученных кадров составили административные материалы. Наряды ДПС регулярно контролируют дорожную обстановку с помощью квадрокоптеров.

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