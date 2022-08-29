В Краснодарском крае за выходные дни беспилотники ГИБДД поймали 715 «обочечников»
Происшествия
29.08.2022 20:50
Беспилотные летательные аппараты контролируют опасные участки дорог в Горячеключевском, Славянском и Туапсинском районах.
За выходные дни дроны зафиксировали фактов езды по обочине и 12 выездов на встречку. Все зафиксированные нарушения направили в Центр автоматической фиксации правонарушений. В отношении водителей будут составлены административные материалы.
Квадрокоптеры используют на дорогах Кубани в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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