В Краснодарском крае за выходные дни беспилотники ГИБДД поймали 715 «обочечников»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Беспилотные летательные аппараты контролируют опасные участки дорог в Горячеключевском, Славянском и Туапсинском районах.

За выходные дни дроны зафиксировали фактов езды по обочине и 12 выездов на встречку. Все зафиксированные нарушения направили в Центр автоматической фиксации правонарушений. В отношении водителей будут составлены административные материалы.

Квадрокоптеры используют на дорогах Кубани в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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