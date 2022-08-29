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В Краснодарском крае за выходные дни беспилотники ГИБДД поймали 715 «обочечников»

Происшествия
29.08.2022 20:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-vyhodnye-dni-bespilotniki-gibdd-pojmali-715-obochechnikov
В Краснодарском крае за выходные дни беспилотники ГИБДД поймали 715 «обочечников»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Беспилотные летательные аппараты контролируют опасные участки дорог в Горячеключевском, Славянском и Туапсинском районах.

За выходные дни дроны зафиксировали фактов езды по обочине и 12 выездов на встречку. Все зафиксированные нарушения направили в Центр автоматической фиксации правонарушений. В отношении водителей будут составлены административные материалы.

Квадрокоптеры используют на дорогах Кубани в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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