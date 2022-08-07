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В Краснодарском крае за сутки беспилотники выявили свыше 350 нарушений на трассах, ведущих к морю

Происшествия
07.08.2022 09:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-sutki-bespilotniki-vyyavili-svyshe-350-narushenij-na-trassah-vedushhih-k-moryu
В Краснодарском крае за сутки беспилотники выявили свыше 350 нарушений на трассах, ведущих к морю
Фото t.me/mvd_23/1019

Квадрокоптеры продолжают мониторинг ситуации на дорогах, ведущих к Азово-Черноморскому побережью. За сутки к 7 августа зафиксировали более 350 водителей, нарушивших ПДД.

На всех нарушителей составили административные протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю.

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