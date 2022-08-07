В Краснодарском крае за сутки беспилотники выявили свыше 350 нарушений на трассах, ведущих к морю

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Квадрокоптеры продолжают мониторинг ситуации на дорогах, ведущих к Азово-Черноморскому побережью. За сутки к 7 августа зафиксировали более 350 водителей, нарушивших ПДД.

На всех нарушителей составили административные протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю.

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