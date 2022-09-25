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В Краснодарском крае за сутки выявили 858 новых случаев COVID-19

Общество
25.09.2022 11:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-sutki-vyyavili-858-novyh-sluchaev-covid-19
В Краснодарском крае за сутки выявили 858 новых случаев COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За последние сутки заболели 531 женщина и 327 мужчин. В том числе, 68 детей.

Возраст пациентов – от 1 месяца до 100 лет. Больше всего новых пациентов прибавилось в Краснодаре — 320 человек. В Сочи — 53, в Новороссийске — 48, в Каневском районе — 35. В отельных муниципалитетах — менее 30.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 328 тыс. 683 случая коронавируса. За весь период 309 тыс. 514 человек выписали с выздоровлением. За последние сутки – 949. Не удалось спасти 11 тыс. 35 пациентов.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 14 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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