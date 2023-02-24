В Краснодарском крае за сутки выявили 154 случая заболевания коронавирусом

По данным на 24 февраля, в России за сутки выявлено 13 тыс. 829 новых случаев COVID-19. Скончались 32 пациента, выздоровели 12 тыс. 618 человек.

В Краснодарском крае заболели 154 человека, среди них 15 детей. Больше всего случаев выявили в Краснодаре — 52. В Новороссийске заболели 18 человек, в Тихорецком районе — 16, Ейском — 12. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 случаев.

Всего с начала пандемии в крае подтвердили 349 тыс. 5 случаев коронавируса. Выздоровели 336 тыс. 323 человека, за последние сутки — 138. Скончались 11 тыс. 152 пациента. В стационарах лечатся 265 заболевших, на дому — 1 тыс. 265 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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