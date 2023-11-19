В Краснодарском крае за сутки родился 131 ребенок

Об этом 19 ноября сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

На Кубани за сутки родился 131 ребенок. Из них 66 мальчиков и 65 девочек.

В Сочи на свет появились 24 ребенка, в Тимашевском районе родились 5 детей, в Приморско-Ахтарском районе родился 1 ребенок, написал глава кубанского минздрава в своем Telegram-канале.

Читайте также: почти 1,2 тыс. детей родились благодаря процедуре ЭКО на Кубани с начала года.