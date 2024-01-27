В Краснодарском крае за сутки родились три двойни

Всего за сутки на Кубани родились 133 ребенка, из них 58 девочек и 75 мальчиков. Об этом 27 января сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в соцсетях.

В Сочи родились 22 ребенка, в Краснодаре — 52 ребенка. Двое малышей появились на свет в Горячем Ключе. В Геленджике, Белореченском и Туапсинском районах — по четыре ребенка. Пять детей родились за сутки в Новороссийске. Еще шесть детей родились в Армавире.

«Поздравляю родителей с рождением малышей! Пусть Ваши детки растут здоровыми и счастливыми!», — написал Филиппов в Telegram.

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