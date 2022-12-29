В Краснодарском крае за сутки погибли четыре пешехода
Происшествия
29.12.2022 08:06
По данным ГИБДД, машины насмерть сбили четырех человек на дорогах Кубани в течение 28 декабря.
Известно, что все они переходили проезжую часть в неположенном месте в темное время суток. На одежде пешеходов отсутствовали светоотражающие элементы.
«Уважаемые пешеходы, вы являетесь участниками дорожного движения и должны строго соблюдать ПДД! Ваша безопасность в ваших руках, проявите внимательность и осторожность», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Читайте также: грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре. Авария произошла в районе остановки «Почта» ранним утром 27 декабря.
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