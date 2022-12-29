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В Краснодарском крае за сутки погибли четыре пешехода

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-sutki-pogibli-chetyre-peshehoda
В Краснодарском крае за сутки погибли четыре пешехода
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным ГИБДД, машины насмерть сбили четырех человек на дорогах Кубани в течение 28 декабря.

Известно, что все они переходили проезжую часть в неположенном месте в темное время суток. На одежде пешеходов отсутствовали светоотражающие элементы.

«Уважаемые пешеходы, вы являетесь участниками дорожного движения и должны строго соблюдать ПДД! Ваша безопасность в ваших руках, проявите внимательность и осторожность», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре. Авария произошла в районе остановки «Почта» ранним утром 27 декабря.

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