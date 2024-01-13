В Краснодарском крае за сутки на свет появились 164 младенца
Общество
13.01.2024 10:12
Об этом утром 13 января сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
По его словам, за сутки в крае родились 164 ребенка. Среди них одна двойня. Среди новорожденных 75 мальчиков и 89 девочек.
В Краснодаре на свет появились 90 детей, в Сочи — 19, в Новороссийске и в Крымском районе — по 3. В Белореченском, Павловском и Туапсинском районах родились по 2 ребенка, сообщил министр здравоохранения Кубани в своем Telegram.
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