В Краснодарском крае за месяц жители взяли кредитов наличными почти на 18 млрд рублей
Кубань вошла в топ-5 регионов по выдаче кредитов наличными в сентябре.
В Краснодарском крае в сентябре оформили 60,72 тыс. кредитов наличными на 17,98 млрд рублей. Средний чек составил 296 тыс. рублей. В августе жители края оформили 62,16 тыс. кредитов на 17,56 млрд рублей. Объемы кредитования снизились на 2%. По всем этим показателям регион находится на четвертом месте в РФ.
На первой строчке Москва. Там в сентябре выдали 112,86 тыс. кредитов наличными на 57,17 млрд рублей. Следом идет Московская область — 98,04 тыс. кредитов на 41,39 млрд рублей. На третьем месте Санкт-Петербург — 57,42 тыс. кредитов на 24,65 млрд рублей. Замыкает пятерку Свердловская область — 48,88 тыс. кредитов на 14,30 млрд рублей.
Всего за 9 месяцев в России взяли кредитов наличными на 3,01 трлн рублей, сообщает Объединенное Кредитное Бюро.
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