Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае за месяц жители взяли кредитов наличными почти на 18 млрд рублей

Экономика
31.10.2022 09:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-mesyats-zhiteli-vzyali-kreditov-nalichnymi-pochti-na-18-mlrd-rublej
В Краснодарском крае за месяц жители взяли кредитов наличными почти на 18 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Кубань вошла в топ-5 регионов по выдаче кредитов наличными в сентябре.

В Краснодарском крае в сентябре оформили 60,72 тыс. кредитов наличными на 17,98 млрд рублей. Средний чек составил 296 тыс. рублей. В августе жители края оформили 62,16 тыс. кредитов на 17,56 млрд рублей. Объемы кредитования снизились на 2%. По всем этим показателям регион находится на четвертом месте в РФ.

На первой строчке Москва.  Там в сентябре выдали 112,86 тыс. кредитов наличными на 57,17 млрд рублей. Следом идет Московская область — 98,04 тыс. кредитов на 41,39 млрд рублей. На третьем месте Санкт-Петербург — 57,42 тыс. кредитов на 24,65 млрд рублей. Замыкает пятерку Свердловская область — 48,88 тыс. кредитов на 14,30 млрд рублей.

Всего за 9 месяцев в России взяли кредитов наличными на 3,01 трлн рублей, сообщает Объединенное Кредитное Бюро.

Читайте также: в Краснодарском крае за девять месяцев ввели 5,7 млн кв. метров жилья.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях