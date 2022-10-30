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В Краснодарском крае за девять месяцев ввели 5,7 млн кв. метров жилья

Экономика
30.10.2022 15:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-devyat-mesyatsev-vveli-5-7-mln-kv-metrov-zhilya
В Краснодарском крае за девять месяцев ввели 5,7 млн кв. метров жилья
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По этому показателю край занимает второе место среди субъектов страны. Рост составил 150% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Из общего объема в Краснодарском крае ввели 1,9 млн кв. метров многоквартирных жилых домов. Еще 3,8 млн кв. метров — индивидуальное жилье.

Увеличение объема ввода недвижимости – одна из целей нацпроекта «Жилье и городская среда». Также инструменты нацпроекта позволяют привлекать федеральное финансирование на строительство школ, детских садов и объектов инженерной инфраструктуры.

В 2022 году по нацпроекту построили и открыли самую большую школу в ЮФО. Она расположена в Краснодаре на улице Конгрессной. На стадии строительства находится школа на 1 тыс. 100 мест и детский сад на 300 мест в микрорайоне Северная Бытха в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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