В Краснодарском крае за год отремонтировали 860 школ

В школах заменили кровли, окна и ограждения. Также привели в порядок фасады, отремонтировали инженерные сети, благоустроили прилегающие территории.

Ремонт в школах выполняли во всех 44 муниципалитетах. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили около 3 млрд рублей.

Кроме того, за прошедший год отремонтировали 37 школьных спортзалов и 38 пищеблоков.

Проведенный в школе № 5 Калининского района капитальный ремонт пищеблока позволил учреждению стать призером краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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