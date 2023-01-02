В Краснодарском крае за год отремонтировали 860 школ
Общество
02.01.2023 09:47
В школах заменили кровли, окна и ограждения. Также привели в порядок фасады, отремонтировали инженерные сети, благоустроили прилегающие территории.
Ремонт в школах выполняли во всех 44 муниципалитетах. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили около 3 млрд рублей.
Кроме того, за прошедший год отремонтировали 37 школьных спортзалов и 38 пищеблоков.
Проведенный в школе № 5 Калининского района капитальный ремонт пищеблока позволил учреждению стать призером краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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