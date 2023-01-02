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В Краснодарском крае за год отремонтировали 860 школ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-god-otremontirovali-860-shkol
В Краснодарском крае за год отремонтировали 860 школ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В школах заменили кровли, окна и ограждения. Также привели в порядок фасады, отремонтировали инженерные сети, благоустроили прилегающие территории.

Ремонт в школах выполняли во всех 44 муниципалитетах. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили около 3 млрд рублей.

Кроме того, за прошедший год отремонтировали 37 школьных спортзалов и 38 пищеблоков.

Проведенный в школе № 5 Калининского района капитальный ремонт пищеблока позволил учреждению стать призером краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: за год построили 16 школ и 10 детсадов в Краснодарском крае.

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