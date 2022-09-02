В Краснодарском крае за год оформили свыше 200 тыс. «Пушкинских карт»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Участниками программы «Пушкинская карта» стали 210 учреждений культуры Кубани. По этому показателю край занимает первое место в ЮФО и входит в первую десятку по России.

За год в регионе оформили более 200 тыс. карт. По ним уже продали свыше 300 тыс. билетов.

На сегодняшний день среди участников программы 53 дома, дворца культуры и клуба, 49 кинотеатров, 48 музеев и галерей. А также 29 концертных площадок, 23 театра и восемь образовательных организаций.

В сентябре владельцы «Пушкинской карты», в том числе, смогут посетить, посвященные, 85-летию со дня образования Краснодарского края и Году культурного наследия народов России.

Также в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко картой можно оплатить билеты на выставки «Николай Рерих, «Геннадий Квашура. Живопись» и «350 000… до востребования». Для посещения также доступны выставки в Историческом парке «Россия — моя история», в музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына и других выставочных комплексах.

В кинотеатрах по «Пушкинской карте» можно посмотретьфильм «Календарь ма(й)я» (6+), спортивную комедийную драму «Начать сначала» (12+). А также документальный фильм-альманах «Там, где наш дом» (12+), семейный фильм «У самого белого моря» (12+).

Выставочный комплекс «Атамань» приглашает на экскурсию «Здесь начинается Кубань» и фестивали. Также «Пушкинской картой» можно оплатить билеты на спектакли и концерты.

Полная афиша мероприятий размещена на сайте «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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