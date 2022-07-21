Краснодарский музей имени Фелицына по «Пушкинской карте» посетили почти 4800 человек

Фото Культура.РФ

Проект «Пушкинская карта» стартовал 1 сентября 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В Краснодарском крае молодежь от 14 до 22 лет может посетить по карте 180 учреждений культуры.

Например, Краснодарский государственный историко-археологический музей им. Е. Д. Фелицына и один из его филиалов — Анапский археологический музей. В рамках молодежной программы можно купить билеты на 16 экспозиций. С января 2021 года по июнь 2022 года выставки краснодарского музея и его филиала по «Пушкинской карте» посетили 4 тыс. 774 человека. В учреждении отметили, что молодежный проект помог привлечь больше организованных групп, так как музею не приходилось собирать деньги на билеты.

Сейчас с помощью «Пушкинской карты» можно оплатить вход на все выставки музея Фелицына. Самые популярные — экспозиции «Древнее прошлое Кубани», «Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945 годы» и совместные выставки с филиалом.

В министерстве культуры региона рассказали, что технически «Пушкинская карта» — это обычная предоплаченная банковская карта, включенная в систему платежей «Мир». Зарезервированные на карте 5 тыс. рублей предназначены только для посещения культурных мероприятий.

Виртуальную «Пушкинскую карту» можно получить на портале «Госуслуги», в приложении «Госуслуги.Культура» и в сервисе банка «Мир». Реальный экземпляр — в отделении «Почта Банка», предъявив паспорт и СНИЛС.

Выбор мероприятий из афиши доступен в приложении или на сайте «Культура.РФ». Там же можно сразу оплатить билет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: правительство распространило возможности «Пушкинской карты» на все российские фильмы.