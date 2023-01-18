В Краснодарском крае за год число травмированных на ж/д путях снизилось на 14%

За 2022 год на железнодорожных путях Северо-Кавказской магистрали травмы получили 70 человек, 55 человек погибли.

Отмечается, что в 2021 году эти показатели были выше — 83 человека получили травмы и 63 погибли.

Основной причиной получения травм в 2022 году было хождение по путям в неположенных местах перед движущимся поездом. Таких пострадавших 92% от общего числа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В этом году больше всего попавших под поезда зафиксировали в Краснодарском и Ростовском регионах СКЖД. Там травмы получили по 20 человек. В Туапсинском регионе СКЖД были травмированы 15 человек, в Минераловодском регионе — 12 и в Махачкалинском — 3.

Читайте также: грузовой поезд насмерть сбил 84-летнего мужчину в Краснодарском крае.