В Краснодарском крае за год число травмированных на ж/д путях снизилось на 14%
Происшествия
18.01.2023 11:50
За 2022 год на железнодорожных путях Северо-Кавказской магистрали травмы получили 70 человек, 55 человек погибли.
Отмечается, что в 2021 году эти показатели были выше — 83 человека получили травмы и 63 погибли.
Основной причиной получения травм в 2022 году было хождение по путям в неположенных местах перед движущимся поездом. Таких пострадавших 92% от общего числа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
В этом году больше всего попавших под поезда зафиксировали в Краснодарском и Ростовском регионах СКЖД. Там травмы получили по 20 человек. В Туапсинском регионе СКЖД были травмированы 15 человек, в Минераловодском регионе — 12 и в Махачкалинском — 3.
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