В Краснодарском крае за 9 месяцев приставы взыскали более 1,8 млрд рублей с должников
Экономика
14.11.2022 09:15
Срок уплаты имущественных налогов для физлиц завершается 1 декабря.
За девять месяцев 2022 года судебные приставы взыскали по имущественным налогам 1 млрд 820 млн рублей с физических лиц. Еще 127 млн рублей взыскали исполнительского сбора.
Информацию о размере налоговых платежей можно узнать в своем личном кабинете на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
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