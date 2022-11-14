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В Краснодарском крае за 9 месяцев приставы взыскали более 1,8 млрд рублей с должников

Экономика
14.11.2022 09:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-9-mesyatsev-pristavy-vzyskali-bolee-1-8-mlrd-rublej-s-dolzhnikov
В Краснодарском крае за 9 месяцев приставы взыскали более 1,8 млрд рублей с должников
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Срок уплаты имущественных налогов для физлиц завершается 1 декабря.

За девять месяцев 2022 года судебные приставы взыскали по имущественным налогам 1 млрд 820 млн рублей с физических лиц. Еще 127 млн рублей взыскали исполнительского сбора.

Информацию о размере налоговых платежей можно узнать в своем личном кабинете на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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