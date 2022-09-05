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В Краснодарском крае за 2021 год показатели по развитию конкуренции выполнили на 95,3%

Экономика
05.09.2022 12:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-2021-god-pokazateli-po-razvitiyu-konkurentsii-vypolnili-na-95-3
В Краснодарском крае за 2021 год показатели по развитию конкуренции выполнили на 95,3%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О достижении ключевых показателей развития товарных рынков и новой системе мониторинга региональной «дорожной карты» рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В прошлом году показатели «дорожной карты» по развитию конкуренции выполнили на 95,3%. В настоящее время в крае действуют оперштабы по мониторингу реализации нацпроектов, деятельности базовых отраслей экономики в условиях санкций, а также по мониторингу цен на отдельные виды товаров и проработке оптимальных логистических маршрутов для импорта и экспорта.

«Совместно с департаментом информатизации и связи Краснодарского края мы апробируем цифровой проект по ежеквартальному мониторингу достижения ключевых показателей развития конкуренции на 42 товарных рынках. Это даст нам возможность оперативно получать информацию. И вырабатывать управленческие решения в едином цифровом пространстве», — сказал Юртаев.

Первый замглавы Кубани Игорь Галась отметил, что внешние вызовы усилили конкурентные преимущества кубанских компаний.

«Сегодня задача краевых и муниципальных властей — сделать максимально комфортной деятельность бизнеса, жизнь населения. Несмотря на внешние вызовы экономика региона чувствует себя достаточно уверенно. Одним из механизмов ее развития как раз и является поддержание добросовестной конкуренции. Мы в этом направлении многое успели сделать, но необходимо продолжить эту работу», — сказал он.

Галась поручил оперативно перейти на поквартальное планирование достижения ключевых показателей развития товарных рынков, а также внести изменения в ведомственные планы и муниципальные «дорожные карты», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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