В Краснодарском крае за 2021 год показатели по развитию конкуренции выполнили на 95,3%
О достижении ключевых показателей развития товарных рынков и новой системе мониторинга региональной «дорожной карты» рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
В прошлом году показатели «дорожной карты» по развитию конкуренции выполнили на 95,3%. В настоящее время в крае действуют оперштабы по мониторингу реализации нацпроектов, деятельности базовых отраслей экономики в условиях санкций, а также по мониторингу цен на отдельные виды товаров и проработке оптимальных логистических маршрутов для импорта и экспорта.
«Совместно с департаментом информатизации и связи Краснодарского края мы апробируем цифровой проект по ежеквартальному мониторингу достижения ключевых показателей развития конкуренции на 42 товарных рынках. Это даст нам возможность оперативно получать информацию. И вырабатывать управленческие решения в едином цифровом пространстве», — сказал Юртаев.
Первый замглавы Кубани Игорь Галась отметил, что внешние вызовы усилили конкурентные преимущества кубанских компаний.
«Сегодня задача краевых и муниципальных властей — сделать максимально комфортной деятельность бизнеса, жизнь населения. Несмотря на внешние вызовы экономика региона чувствует себя достаточно уверенно. Одним из механизмов ее развития как раз и является поддержание добросовестной конкуренции. Мы в этом направлении многое успели сделать, но необходимо продолжить эту работу», — сказал он.
Галась поручил оперативно перейти на поквартальное планирование достижения ключевых показателей развития товарных рынков, а также внести изменения в ведомственные планы и муниципальные «дорожные карты», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Читайте также: власти Кубани обратятся к банкам с инициативой кредитовать фермеров под залог урожая.
- В Новороссийске туристы нашли в море «дымящийся камень»
- В Сочи турист попал под камнепад на пути к водопаду Чудо-Красотка
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?