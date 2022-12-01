В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
Общество
01.12.2022 07:28
Железнодорожники завершили реконструкцию металлического моста между станциями Каневская и Деревянковка.
За 11 суток рабочие заменили 40-метровой пролет весом около 100 т, выполнили капитальный ремонт железнодорожного полотна на мосту, на обоих пролетах и на подходах установили специальные плиты для снижения динамической нагрузки, а также обновили пути на подходах.
Железнодорожный мост через реку Челбас построили еще в 1914 году. В предыдущий раз его капитально ремонтировали более 30 лет назад, сообщает пресс-служба СКЖД.
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