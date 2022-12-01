Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-11-sutok-rekonstruirovali-zh-d-most-cherez-reku-chelbas
В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас

Железнодорожники завершили реконструкцию металлического моста между станциями Каневская и Деревянковка.

За 11 суток рабочие заменили 40-метровой пролет весом около 100 т, выполнили капитальный ремонт железнодорожного полотна на мосту, на обоих пролетах и на подходах установили специальные плиты для снижения динамической нагрузки, а также обновили пути на подходах.

Железнодорожный мост через реку Челбас построили еще в 1914 году. В предыдущий раз его капитально ремонтировали более 30 лет назад, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: железнодорожные пути Крымского моста планируют восстановить до 1 декабря 2023 года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Непогода в Краснодарском крае: в предгорье в ближайшие дни ожидают минусовые температуры
Непогода в Краснодарском крае: в предгорье в ближайшие дни ожидают минусовые температуры
Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Астрахани столкнулись пожарная машина и маршрутка, погиб сотрудник МЧС
  4. Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
  5. Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
  6. В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях