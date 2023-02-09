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В Краснодарском крае выявили несколько случаев заболевания корью

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vyyavili-neskolko-sluchaev-zabolevaniya-koryu
В Краснодарском крае выявили несколько случаев заболевания корью
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным регионального управления Роспортребнадзора, на Кубани зафиксировали единичные случаи заболевания корью. В целом эпидситуация по кори в РФ контролируемая.

Начальник отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления РПН по краю Диана Ваниева напомнила, что наиболее эффективным способом защиты от кори является вакцинация. Прививки ставят с 12 месяцев, потом в 6 лет и далее до 55 лет могут вакцинироваться люди, не привитые и не переболевшие корью.

Эпидобстановка по кори находится под особым контролем. Ваниева напомнила об основных симптомах кори.

«Симптомы схожи с респираторными инфекционными заболеваниями. Все начинается с температуры, кашля, насморка, но на 4-5 день появляется сыпь на лице, шее, далее на туловище и конечностях», — цитирует Ваниеву пресс-служба управления Роспортребнадзора по Краснодарскому краю.

При обнаружении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом. Нельзя посещать места массового скопления людей.

В настоящее время вспышки кори зарегистрированы в странах Африки, Восточно-Средиземноморского региона и ближнего зарубежья (Украина, Таджикистан, Казахстан).

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