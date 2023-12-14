В Краснодарском крае выясняют причины смерти 11-летнего школьника

На прошлой неделе ученик школы № 18 поселка Садовод Тимашевского района покончил с собой.

Похороны ребенка прошли 9 декабря, но о его смерти стало известно только 13 декабря из соцсетей. Появилась неподтвержденная информация, что мальчика довели до самоубийства другие ученики, которые регулярно издевались над ним.

Информация о смерти школьника вызвала резонанс в обществе и породила множество слухов. Правоохранительные органы пока не давали официальных комментариев по этому инциденту. По ситуации со смертью мальчика высказался глава Тимашевского района Андрей Палий.

«Это большая трагедия. Но все последние вбросы в социальных сетях, которые массово начали тиражироваться накануне — это явные попытки манипулировать ходом следствия, и раскачать стабильную ситуацию в нашем районе», — написал он в Telegram.

Он подчеркнул, что правоохранители категорически отрицают информацию о межнациональном конфликте в школе. По делу о смерти мальчика уже допросили около 50 человек. Работа в этом направлении продолжается.

«Еще раз напомню — межнациональных конфликтов, какой-то напряженности в отношениях на территории района нет. Отсутствуют хоть какие-то признаки, указывающие на межнациональные вопросы. Следствие обязательно разберется с причинами трагедии, будет максимально усилена профилактическая работа», — добавил Палий.

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