Девятилетний мальчик погиб при падении из многоэтажки в Краснодаре

Несчастный случай произошел 13 декабря около 15:10 в одном из многоэтажных домой на улице Котлярова в ЖК «Московском».

По предварительным данным, девятилетний мальчик выпал с балкона квартиры, расположенной на одном из верхних этажей многоэтажного дома. Произошедшее заметили очевидцы и вызвали скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть ребенка в результате падения с высоты.

По факту произошедшего начали проводить проверку. Правоохранители осмотрели место происшествия. На теле мальчика не обнаружили каких-либо признаков криминальной смерти. Установили, что ребенок рос в благополучной семье, насилия в семье не было, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным источника в правоохранительных органах, в семье накануне произошел конфликт. Ребенок учился в третьем классе, в школе в день происшествия он вел себя, как обычно.

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