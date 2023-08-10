В Краснодарском крае вырос дефицит трудовых мигрантов в отрасли виноделия

По данным экспертов одного из сервисов по поиску работы, в винодельческой отрасли по всей России сейчас сложилась ситуация нехватки сотрудников, приезжающих на сезонные работы.

По словам экспертов, рабочие, которые приезжали в Краснодарский край на сезонные работы на виноградниках, сейчас предпочитают оставаться в своих странах, где также активно развивается виноделие.

При этом рынок труда винодельческой отрасли связан с другими факторами, такими как демография, миграционные потоки, изменения цепочек поставок, дефицит и профицит сотрудников и другими. Для привлечения сотрудников на вакансии в сфере виноделия компании увеличивают зарплату, но, по мнению экспертов, это не будет способствовать росту рынка вакансий.

В Краснодарском крае отрасль виноделия входит в топ-15 специализаций, востребованных работодателями в регионе. Также в списке дефицитных профессий находятся торговые представители, продавцы, консультанты и кассиры, разнорабочие, агрономы, операторы производственных линий, электромонтажники, менеджеры по продажам, кладовщики, водители, пишет «РБК-Краснодар».