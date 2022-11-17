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В Краснодарском крае выпустили в дикую природу еще 26 европейских ланей

Общество
17.11.2022 11:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vypustili-v-dikuyu-prirodu-eshhe-26-evropejskih-lanej
Видео канала «Кубань 24»

Животные обрели новый дом в Курганинском районе. Их выпустили на территории «Средне-Лабинского» заказника, его размеры — около 10 тыс. га.

Предполагается, что лани заменят кабанов в охраняемой экосистеме. Диких свиней там осталось очень мало. Помимо ученых, за новоселами начнут присматривать специалисты «Краснодаркрайохоты». Они будут подкармливать парнокопытных пшеницей и выкладывать для них соль.

Выпуск ланей проводится и в другие заказники региона, чтобы животные равномерно расселялись по кубанским лесам. В этом году он завершился.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 европейских ланей выпустили в дикую природу в государственном природном заказнике регионального значения «Горячеключевской», в районе поселка Тхамаха.

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