В Краснодарском крае выпустили в дикую природу еще 26 европейских ланей
Общество
17.11.2022 11:01
Животные обрели новый дом в Курганинском районе. Их выпустили на территории «Средне-Лабинского» заказника, его размеры — около 10 тыс. га.
Предполагается, что лани заменят кабанов в охраняемой экосистеме. Диких свиней там осталось очень мало. Помимо ученых, за новоселами начнут присматривать специалисты «Краснодаркрайохоты». Они будут подкармливать парнокопытных пшеницей и выкладывать для них соль.
Выпуск ланей проводится и в другие заказники региона, чтобы животные равномерно расселялись по кубанским лесам. В этом году он завершился.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 европейских ланей выпустили в дикую природу в государственном природном заказнике регионального значения «Горячеключевской», в районе поселка Тхамаха.
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