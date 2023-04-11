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В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»

Политика
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В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»
Фото пресс-службы компании "Конкорд"

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос с выделением земельного участка в регионе под захоронение погибших сотрудников ЧВК «Вагнер».

Кладбище «Вагнера» находится на территории станицы Бакинской около Горячего Ключа. Основатель ЧВК Евгений Пригожин во время недавнего рабочего визита в Краснодарский край посетил его и рассказал, что кладбище будут благоустраивать. По его словам, там сделают мемориал для будущих поколений.

Он добавил, что «Вагнер» продолжит хоронить погибших бойцов в Бакинской.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил мэру Горячего Ключа Сергею Белопольскому оказать содействие ЧВК «Вагнер» в захоронении бойцов. Он заявил о необходимости найти оптимальное решение, находящееся в юридической плоскости и устраивающее ЧВК «Вагнер» и город.

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