В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Сейчас специалисты прорабатывают вопрос с выделением земельного участка в регионе под захоронение погибших сотрудников ЧВК «Вагнер».

Кладбище «Вагнера» находится на территории станицы Бакинской около Горячего Ключа. Основатель ЧВК Евгений Пригожин во время недавнего рабочего визита в Краснодарский край посетил его и рассказал, что кладбище будут благоустраивать. По его словам, там сделают мемориал для будущих поколений.

Он добавил, что «Вагнер» продолжит хоронить погибших бойцов в Бакинской.

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