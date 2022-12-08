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В Краснодарском крае выделят 90 млн рублей на поддержку импортозамещающих промышленных производств

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vydelyat-90-mln-rublej-na-podderzhku-importozameshhayushhih-promyshlennyh-proizvodstv
В Краснодарском крае выделят 90 млн рублей на поддержку импортозамещающих промышленных производств
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый механизм поддержки для импортозамещающих компаний в регионе реализуют по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Профильная комиссия под руководством вице-губернатора Александра Руппеля одобрила финансирование первых проектов в сфере сельхозмашиностроения, радиоэлектроники и фармпроизводства.

«Из краевого бюджета начали финансировать часть затрат промышленников на создание и развитие импортозамещающих производств. Такой практики нет ни в одном регионе страны. Механизм включен в план по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в крае», — рассказал Руппель.

Он отметил, что для развития отрасли региональные власти находятся в тесном взаимодействии с бизнесом. В этом году Фонд развития промышленности региона начал предоставлять льготные займы по программе «Импортозамещение».

По словам Руппеля, поддержка предприятий позволит снизить дефицит продукции, создать новые рабочие места и обеспечить рост налоговых поступлений.

Всего из регионального бюджета на создание и развитие импортозамещающих предприятий направят более 90 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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