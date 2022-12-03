Трем предприятиям Краснодарского края одобрили 103 млн рублей займов на развитие производств
Льготные займы одобрили предприятиям «Евротехника», «Прогресс» и производителю фармпрепаратов в Фонде развития промышленности Краснодарского края.
По словам и.о. руководителя краевого департамента промышленной политики Владимира Мостового, производителю бензоинструмента — предприятию «Евротехника» одобрили заем в размере 43 млн рублей на 7 лет под льготный процент. На предприятии увеличат объем выпускаемой импортозамещающей продукции — это бензопилы, воздуходувные устройства и мотокосы.
Деревообрабатывающее предприятие «Прогресс» получит заем в размере 30 млн рублей под 1% годовых на три года. На эти деньги на предприятии модернизируют оборудование для производства деревянных строительных конструкций.
Фармпредприятию, которое выпускает медицинские бактерицидные средства, одобрили заем в размере 30 млн рублей на три года под 1% годовых. На эти деньги приобретут сырье и материалы для увеличения производства медицинских бактерицидных средств.
Региональный Фонд развития промышленности продолжает принимать заявки на предоставление льготного финансирования. Подать заявку можно в личном кабинете на сайте фонда, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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