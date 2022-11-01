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В Краснодарском крае выдали почти 600 паспортов граждан РФ жителям новых регионов

Общество
01.11.2022 16:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vydali-pochti-600-pasportov-grazhdan-rf-zhitelyam-novyh-regionov
В Краснодарском крае выдали почти 600 паспортов граждан РФ жителям новых регионов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В муниципалитетах Кубани приняли свыше 2,7 тыс. заявлений на оформление российского гражданства. Паспорта уже получили 575 жителей новых территорий РФ.

Для прибывающих в Краснодарский край работают информационные центры. Там сотрудники администрации, соцзащиты, управления образования, отдела по делам несовершеннолетних и центра занятости ведут консультации и помогают оформить документы. В том числе паспорта граждан России.

Кроме того, жителям новых регионов помогают оформить медполисы и СНИЛС, банковские и сим-карты, детские пособия и материнский капитал. В информационных центрах оказывают услуги по вопросам устройства детей в школы и детсады, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на сегодняшний день Краснодарский край принял уже свыше 10 тыс. жителей Херсонской области.

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