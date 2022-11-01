В Краснодарский край прибыли свыше 10 тыс. жителей Херсонской области

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В настоящее время более 8,8 тыс. человек живут в отелях Анапы. Здравницы Темрюкского района приняли порядка 790 человек. Еще более 450 жителей Херсонской области находятся в Туапсе.

Прибывающих на поездах на вокзалах встречают волонтеры. Жителей Херсонской области, приезжающие на Кубань на личных машинах с украинскими номерами через Крымский мост, консультируют на специальном посту.

Во всех населенных пунктах, куда прибывают переселенцы, по поручению главы края Вениамина Кондратьева действуют информационные центры. Специалисты администрации, соцзащиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости дают консультации и помогают в оформлении документов.

В Анапе действуют такие центры работают на Пионерском проспекте, 100 и 234. С 10:00 до 17:00 там можно получить консультацию по оформлению выплат, по вопросам соцобеспечения инвалидов и других льготных категорий. Сотрудники Пенсионного фонда выдают СНИЛС, оказывают услуги по вопросам детских пособий и материнского капитала.

Консультации уже получили свыше 5 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе открыли второй инфоцентр для жителей Херсонской и Запорожской областей.