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В Анапе открыли второй инфоцентр для жителей Херсонской и Запорожской областей

Общество
29.10.2022 12:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-otkryli-vtoroj-infotsentr-dlya-zhitelej-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastej
В Анапе открыли второй инфоцентр для жителей Херсонской и Запорожской областей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Второй информационный центр открыли на базе здравницы курорта по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Дополнительный инфоцентр открыли для того, чтобы жители Херсонской и Запорожской областей без очередей могли получить услуги и оформить документы. Он работает с 10:00 до 17:00.

В дополнительном центре жителям новых регионов России помогают оформить выплаты различные выплаты, выдают СНИЛС, консультируют по вопросам детских пособий и маткапитала. Тут же можно оформить российские сим-карты. Чтобы жители новый регионов могли получить банковскую карту, им помогают добраться в отделение Сбербанка. В инфоцентре также находятся представители администрации Краснодарского края, мэрии Анапы и горбольницы.

На Кубани, по последним данным, уже разместились более 9 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Темрюкском районе жителям Херсонской и Запорожской областей выдали 500 сим-карт.

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