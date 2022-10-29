В Анапе открыли второй инфоцентр для жителей Херсонской и Запорожской областей
Второй информационный центр открыли на базе здравницы курорта по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Дополнительный инфоцентр открыли для того, чтобы жители Херсонской и Запорожской областей без очередей могли получить услуги и оформить документы. Он работает с 10:00 до 17:00.
В дополнительном центре жителям новых регионов России помогают оформить выплаты различные выплаты, выдают СНИЛС, консультируют по вопросам детских пособий и маткапитала. Тут же можно оформить российские сим-карты. Чтобы жители новый регионов могли получить банковскую карту, им помогают добраться в отделение Сбербанка. В инфоцентре также находятся представители администрации Краснодарского края, мэрии Анапы и горбольницы.
На Кубани, по последним данным, уже разместились более 9 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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