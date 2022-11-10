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В Краснодарском крае выдали более 235 тыс. Пушкинских карт

Культура
10.11.2022 07:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vydali-bolee-235-tys-pushkinskih-kart
В Краснодарском крае выдали более 235 тыс. Пушкинских карт
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край находится на первом месте в ЮФО по числу подключенных к программе учреждений.

В программе участвуют уже 247 учреждений культуры Кубани. Это государственные, муниципальные и частные организации региона. В том числе 75 домов культуры и клубов, 55 музеев и галерей, 49 кинотеатров, 31 концертная площадка, 25 театральных и 10 образовательных организаций и 2 библиотеки.

Оператором программы является «Почта банк». По его данным, на сегодняшний день выдали уже 235 тыс. 377 карт. По этому показателю Кубань занимает 6 место в России.

Номинал Пушкинской карты в этом году составляет 5 тыс. рублей. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут потратить эти деньги на билеты в театр, концертный зал, в музей или на экскурсию. На билеты в кино на российские фильмы можно потратить 2 тыс. рублей.

Полная афиша размещена на сайте «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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