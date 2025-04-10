В Краснодарском крае ввели запрет на посещение лесов для предотвращения пожаров

На Кубани действует особый противопожарный режим — эта мера вводит ряд ограничений, необходимых для предотвращения природных пожаров в лесах и их окрестностях, на полях и пастбищах.

На время действия режима запрещено посещение лесов, в границах населенных пунктов запрещено жечь сухую траву. Кроме того, категорически запрещается разводить костры на землях сельхозназначения и сжигать в границах полос отвода и охранных зон железных дорог порубочные остатки и горючие материалы.

В случае обнаружения пожара нужно звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112, а также на прямую линию лесной охраны 8(800)100-94-00 или по телефону диспетчерской службы краевого лесопожарного центра – 8(861) 229-15-38.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время действия особого противопожарного режима предусмотрен штраф. Гражданам придется заплатить от 40 до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 60 до 90 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Если нарушение вызвало лесной пожар, размер штрафа вырастает от 50 до 60 тыс. рублей, от 100 до 110 тыс. рублей и от 1 до 2 млн рублей соответственно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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