Лесной пожар площадью 1,5 га разгорелся в районе Джубги

Сообщение о задымлении в Лермонтовском участковом лесничестве поступило на пульт диспетчерской службы 28 марта в 12:40.

Для проверки полученной информации на место выехали лесопожарные бригады. По прибытии пожарные установили, что загорелась лесная подстилка на площади 0,3 га.

В 14:30 работникам лесопожарного центра удалось локализовать пожар на примерной площади в 1,5 га. Угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

Сейчас проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара. К тушению привлекли 32 человека и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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