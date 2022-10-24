В Краснодарском крае вручили паспорта жителям новых регионов РФ

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Торжественные церемонии принятия присяги и вручения паспортов прошли в Геленджике и Курганинском районе.

В Геленджике 18 человек, прибывшие из ЛНР и ДНР, поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, защищать свободу и независимость страны, уважать культуру, историю и традиции.

Руководитель ОМВД России по Геленджику полковник полиции Вадим Петровский поздравил новых граждан России и вместе с паспортами вручил новейшее издание Конституции РФ.

В Курганинском районе на торжественной церемонии паспорта вручили пятерым жителям, прибывшим из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Специалисты отдела по вопросам миграции подготовили необходимые документы в кратчайшие сроки. Новые граждане России приняли присягу, подтвердив намерение соблюдать Конституцию и законодательство РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: школьники из новых регионов смогут приобретать билеты на поезда за 50% стоимости.