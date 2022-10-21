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Школьники из новых регионов смогут приобретать билеты на поезда за 50% стоимости

Общество
21.10.2022 12:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolniki-iz-novyh-regionov-smogut-priobretat-bilety-na-poezda-za-50-stoimosti
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщили 21 октября в Минтрансе.

Льгота предусмотрена для учащихся от 10 до 17 лет, зарегистрированных в ЛДНР, Запорожской и Харьковской областях. Для оформления скидки необходимы справка из учебного заведения об очной форме обучения, а также свидетельство рождения ребенка или паспорт.

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