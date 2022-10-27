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С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа

Общество
27.10.2022 18:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vremya-prodazhi-alkogolya-uvelichili-na-chetyre-chasa
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Такое решение 27 октября приняли депутаты ЗСК на очередном заседании, внеся изменения в закон.

Теперь алкоголь на Кубани будут продавать в соответствии с федеральным законодательством — с 8:00 до 23:00. Ранее спиртные напитки в крае можно было реализовывать с 11:00 до 22:00. Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа.

«Снятие дополнительного ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции увеличит время продажи в легальном секторе экономики, что позволит снизить количество нарушений в части незаконной розничной продажи алкогольной продукции», — сказал глава департамента потребсферы Краснодарского края Роман Куринный.

Он отметил, что отмена региональных ограничений на продажу спиртных напитков положительно скажется на работе местных производителей алкогольной продукции, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Читайте также: в Минздраве поддержали идею ограничить продажу крепкого алкоголя в местах летнего отдыха.

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