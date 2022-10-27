С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Такое решение 27 октября приняли депутаты ЗСК на очередном заседании, внеся изменения в закон.
Теперь алкоголь на Кубани будут продавать в соответствии с федеральным законодательством — с 8:00 до 23:00. Ранее спиртные напитки в крае можно было реализовывать с 11:00 до 22:00. Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа.
«Снятие дополнительного ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции увеличит время продажи в легальном секторе экономики, что позволит снизить количество нарушений в части незаконной розничной продажи алкогольной продукции», — сказал глава департамента потребсферы Краснодарского края Роман Куринный.
Он отметил, что отмена региональных ограничений на продажу спиртных напитков положительно скажется на работе местных производителей алкогольной продукции, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
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