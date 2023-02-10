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В Краснодарском крае впервые с октября 2022 года выявили более 200 новых случаев COVID-19

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vpervye-s-oktyabrya-2022-goda-vyyavili-bolee-200-novyh-sluchaev-covid-19
В Краснодарском крае впервые с октября 2022 года выявили более 200 новых случаев COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки к 10 февраля на Кубани зафиксировали 202 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 123 женщины и 79 мужчин в возрасте до 90 лет. Также в числе заболевших 11 детей, самому младшему 3 месяца.

Положительные тесты в Краснодаре получили 80 человек. По 13 новых пациентов прибавилось в Новороссийске и Сочи. В Кавказском районе выявили девять случаев заболевания, в Северском районе — восемь. По семь заболевших в Армавире и Анапе. В Гулькевичском, Ейском, Каневском и Тбилисском районах зафиксировали по шесть новых случаев. По пять положительных результатов в Тимашевском и Приморско-Ахтарском районах. Четыре случая коронавируса подтвердили в Абинском районе, в Павловском — три. По два положительных теста получили в Геленджике, Славянском, Отрадненском, Новопокровском, Кущевском, Крымском, Красноармейском, Динском районах. В Апшеронском, Белоглинском, Калининском, Крыловском, Курганинском, Мостовском, Тихорецком, Туапсинском районах — по одному новому случаю.

По данным краевого минздрава, в больницы региона с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 82 тыс. 128 человек. Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировали 346 тыс. 486 случаев заболевания. Выздоровели 334 тыс. 285 человек. Летальных исходов — 11 тыс. 150. Амбулаторное лечение продолжают 861 человек с COVID-19. В стационарах лечатся 187 пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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