В Краснодарском крае впервые с ноября прошлого года выявили больше 100 случаев COVID-19

На Кубани 1 февраля зафиксировали 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 выявили у 78 женщин и 52 мужчин в возрасте до 89 лет. Среди заболевших пять детей. Самому младшему — один год.

За прошедшие сутки в Краснодаре зафиксировали 59 случаев заражения коронавирусом. В Сочи заболели 11 человек, в Новороссийске —10.

Шесть новых пациентов прибавилось в Кавказском районе. Пять положительных тестов получили жители Крымского района. По четыре новых случая COVID-19 выявили в Армавире, Абинском и Северском районах. В Геленджике, Кущевском и Приморско-Ахтарском районах — по три. По два случая заражения зафиксировали в Гулькевичском, Красноармейском, Староминском и Тимашевском районах. В Выселковском, Ейском, Каневском, Крыловском, Курганинском, Лабинском, Ленинградском, Темрюкском, Тихорецком и Туапсинском районах — по одному заболевшему за сутки.

По данным краевого минздрава, в больницы Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 79 тыс. 201 человек. С начала пандемии в крае зафиксировали 345 тыс. 269 случаев заболевания. Выздоровели 333 тыс. 605 пациентов. Летальных исходов — 11 тыс. 146. Амбулаторное лечение от коронавируса продолжают 420 человек. В стационарах лечатся 98 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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