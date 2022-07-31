В Краснодарском крае впервые с мая число заболевших коронавирусом превысило 300 человек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 31 июля подтвердили 311 новых случаев COVID-19. Заразились 196 женщин и 115 мужчин, в том числе 20 детей. Самому младшему пациенту 3 месяца, старшему — 87 лет.

В Краснодаре выявили 97 случаев, в Сочи — 48, в Новороссийске — 25, в Геленджике — 14, в Анапе и Горячем Ключе — по 11. В Калининском районе — десять, в Каневском — девять. По восемь положительных тестов в Тимашевском и Северском районах, семь — в Динском, по шесть — в Красноармейском и Темрюкском. Еще по пять заболевших зарегистрировали в Белоглинском и Выселковском районах. По четыре — в Крыловском и Кавказском районах, по три — в Ейском, Павловском, Славянском, Тихорецком и Крымском.

По два случая заболевания в Кореновском, Кущевском, Мостовском, Новопокровском, Тбилисском и Абинском районах. Еще по одному заболевшему выявили в Армавире, Апшеронском, Брюховецком, Староминском, Успенском и Усть-Лабинском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 266 тыс. 2 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 4680.

За время пандемии выздоровели 253 тыс. 460 человек, 10 тыс. 980 пациентов с коронавирусом умерли. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус сейчас 1 тыс. 968 человек, из них диагноз подтвержден у 1 тыс. 399 жителей. В стационарах лечатся 163 пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается из-за распространения новых подвидов штамма «омикрон». Однако, по оценкам специалистов, вызванное ими заболевание протекает не так тяжело.