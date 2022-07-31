Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае впервые с мая число заболевших коронавирусом превысило 300 человек

Общество
31.07.2022 11:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vpervye-s-maya-chislo-zabolevshih-koronavirusom-prevysilo-300-chelovek
В Краснодарском крае впервые с мая число заболевших коронавирусом превысило 300 человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 31 июля подтвердили 311 новых случаев COVID-19. Заразились 196 женщин и 115 мужчин, в том числе 20 детей. Самому младшему пациенту 3 месяца, старшему — 87 лет.

В Краснодаре выявили 97 случаев, в Сочи — 48, в Новороссийске — 25, в Геленджике — 14, в Анапе и Горячем Ключе — по 11. В Калининском районе — десять, в Каневском — девять. По восемь положительных тестов в Тимашевском и Северском районах, семь — в Динском, по шесть — в Красноармейском и Темрюкском. Еще по пять заболевших зарегистрировали в Белоглинском и Выселковском районах. По четыре — в Крыловском и Кавказском районах, по три — в Ейском, Павловском, Славянском, Тихорецком и Крымском.

По два случая заболевания в Кореновском, Кущевском, Мостовском, Новопокровском, Тбилисском и Абинском районах. Еще по одному заболевшему выявили в Армавире, Апшеронском, Брюховецком, Староминском, Успенском и Усть-Лабинском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 266 тыс. 2 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 4680.

За время пандемии выздоровели 253 тыс. 460 человек, 10 тыс. 980 пациентов с коронавирусом умерли. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус сейчас 1 тыс. 968 человек, из них диагноз подтвержден у 1 тыс. 399 жителей. В стационарах лечатся 163 пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается из-за распространения новых подвидов штамма «омикрон». Однако, по оценкам специалистов, вызванное ими заболевание протекает не так тяжело.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Тимати стал совладельцем всех активов сети Starbucks в России
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. В Краснодаре полицейский предложил подозреваемому избежать лишения свободы за 3 млн рублей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. Житель Самары продал кубанцу старые сварочные очки под видом диагностического оборудования
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек
Появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек
В Новороссийске задержали двух девушек, которые устроили драку в магазине
В Новороссийске задержали двух девушек, которые устроили драку в магазине
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Анапе ребенок захлебнулся в бассейне, его увезли в больницу
В Анапе ребенок захлебнулся в бассейне, его увезли в больницу
Прокуратура: в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из Санкт-Петербурга
Прокуратура: в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из Санкт-Петербурга
Прямой эфир
Мы в соцсетях