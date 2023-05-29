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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении вора в законе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vozbudili-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-vora-v-zakone
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении вора в законе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Деятельность лидера уголовно-преступной среды пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими и сотрудниками УФСИН.

По данным следствия, 47-летний житель Тихорецка с 2015 года занимал высшее положение в преступной иерархии. Указаниям «вора в законе» подчинялись преступники, занимавшие согласно негласным нормам и правилам криминального мира более низкий статус. Криминальный авторитет распространял свое влияние в Тихорецком районе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Ранее его уже привлекали к уголовной и административной ответственности. Сейчас криминальный авторитет находится под стражей по уголовному делу о вымогательстве.

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