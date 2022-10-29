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В Краснодарском крае возбудили дело об убийстве после пропажи 58-летнего мужчины

Происшествия
29.10.2022 18:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vozbudili-delo-ob-ubijstve-posle-propazhi-58-letnego-muzhchiny
В Краснодарском крае возбудили дело об убийстве после пропажи 58-летнего мужчины
Фото t.me/kubansledcom

В Армавире вечером 19 июля ушел из дома и не вернулся 58-летний Николай Савельев.

По данным правоохранителей, он вышел из дома на улице Урицкого и больше о его местонахождении ничего не известно. Следствие полагает, что он мужчина мог стать жертвой преступления. В Армавирском межрайонном СО возбудили уголовное дело об убийстве.

На вид пропавшему 55-60 лет, рост 170-175 см, телосложение среднее, волосы темно-русые с сединой, глаза карие. Был одет в черную футболку с рисунком по периметру в виде ромбов и надписью зеленого цвета Adidas, темно-синие брюки, темные резиновые шлепки. При себе имел поясную черную сумку.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефонам 8 (861-37) 3-86-47, 112 или 02, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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