В Краснодарском крае восстановили права почти 60 тыс. обманутых дольщиков

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 30 августа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на вневедомственном совещании с заместителем генерального прокурора РФ Анатолием Разинкиным.

Глава Кубани рассказал, что с 2015 года в тесном сотрудничестве с прокуратурой в регионе восстановили права около 60 тыс. обманутых дольщиков, это 426 домов.

«В реестре проблемных объектов на сегодняшний день остается 121 дом. До конца года планируем решить вопрос по 41 долгострою. В 2023 году — по 80. По каждому из них утвердили дорожные карты. Из бюджета региона на восстановление прав дольщиков на 2022 и 2023 годы предусмотрели 2,5 млрд рублей. В том числе и взносы в Фонд развития территорий», — сказал Кондратьев.

В работе у Фонда находятся 58 долгостроев. Достроить планируют 18 из них, по 40 домам выплатят компенсации. Планируется, что 62 дома завершат застройщики или инвесторы. Дольщиками одного ЖК не могут претендовать на помощь Фонда. Им выплатят компенсации из краевого бюджета за счет нового механизма.

Прокурор края Сергей Табельский сказал, что вопросы защиты прав дольщиков находятся в зоне внимания исполнительной власти и прокуратуры.

«Для нас это одна из первоочередных задач. Мы знаем о проблемах и вариантах их решения. На регулярной основе встречаемся с дольщиками, держим ситуацию на контроле. До конца 2023 года закроем этот вопрос», — цитирует Табельского пресс-служба администрации Краснодарского края.

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