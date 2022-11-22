В Краснодарском крае «восьмерку» смяло между деревом и забором

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло 22 ноября около 14:00 на улице Мира в станице Петропавловской Курганинского района.

По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-21083» ехал по дороге Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная. Он не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

В результате аварии госпитализировали водителя и его 32-летнего пассажира с травмами. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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