В Краснодарском крае водитель ВАЗа влетел в дерево и погиб

Фото «Знамя Труда»

Смертельная авария произошла 10 августа около 2:30 на 2 км автодороги «ст. Новокорсунская — х. Красноармейский» в Тимашевском районе.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 на закруглении дороги не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его 14-летняя пассажирка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в Тимашевскую ЦРБ, сообщает «Знамя Труда».

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