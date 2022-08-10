В Краснодарском крае водитель ВАЗа влетел в дерево и погиб
Происшествия
10.08.2022 15:56
Смертельная авария произошла 10 августа около 2:30 на 2 км автодороги «ст. Новокорсунская — х. Красноармейский» в Тимашевском районе.
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 на закруглении дороги не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его 14-летняя пассажирка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в Тимашевскую ЦРБ, сообщает «Знамя Труда».
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