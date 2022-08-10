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В Краснодарском крае водитель ВАЗа влетел в дерево и погиб

Происшествия
10.08.2022 15:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-voditel-vaza-vletel-v-derevo-i-pogib
В Краснодарском крае водитель ВАЗа влетел в дерево и погиб
Фото «Знамя Труда»

Смертельная авария произошла 10 августа около 2:30 на 2 км автодороги «ст. Новокорсунская — х. Красноармейский» в Тимашевском районе.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 на закруглении дороги не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его 14-летняя пассажирка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в Тимашевскую ЦРБ, сообщает «Знамя Труда».

Читайте также: на Кубани 9 августа легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека.

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