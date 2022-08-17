В Краснодарском крае водитель смятой легковушки чудом выжил, оказавшись между КамАЗом и фурой
Происшествия
17.08.2022 13:05
Авария произошла 17 августа около 8:00 на 33 км трассы «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края».
По предварительным данным, 60-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ врезался в автомобиль Huyndai Accent, который ехал впереди. После столкновения иномарка по инерции влетела в большегрузный автомобиль DAF, который также ехал впереди, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате дорожного происшествия никто не пострадал. По словам очевидцев, из-за этой аварии на трассе образовалась серьезная пробка.
Читайте также: в Краснодарском крае в ДТП с участием «Газели» погибли пять человек.
Популярные новости
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- В Анапе дрон спас жизнь еще одному утопающему
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- В Краснодаре пьяный мужчина размахивал ножом в кафе
- В Краснодарском крае нашли тело экс-главы Гулькевичского района Леонида Гутрица
ТОП 5 НОВОСТЕЙ