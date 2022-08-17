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В Краснодарском крае водитель смятой легковушки чудом выжил, оказавшись между КамАЗом и фурой

Происшествия
17.08.2022 13:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-voditel-smyatoj-legkovushki-chudom-vyzhil-okazavshis-mezhdu-kamazom-i-furoj
В Краснодарском крае водитель смятой легковушки чудом выжил, оказавшись между КамАЗом и фурой
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 17 августа около 8:00 на 33 км трассы «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края».

По предварительным данным, 60-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ врезался в автомобиль Huyndai Accent, который ехал впереди. После столкновения иномарка по инерции влетела в большегрузный автомобиль DAF, который также ехал впереди, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал. По словам очевидцев, из-за этой аварии на трассе образовалась серьезная пробка.

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