В Краснодарском крае водитель «семерки» без прав сбил подростка на питбайке
Происшествия
02.11.2022 09:50
ДТП произошло 1 ноября около 15:00 в станице Ладожской Усть-Лабинского района.
По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2107 не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту на питбайке BSE. Произошло столкновение.
В результате ДТП подросток получил травмы, его доставили в ЦРБ Усть-Лабинска. По факту аварии проводится проверка. Установленного, что у водителя «семерки» не было прав, сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД по Усть-Лабинскому району.
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