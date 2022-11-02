В Краснодарском крае водитель «семерки» без прав сбил подростка на питбайке

Фото ОГИБДД ОМВД по Усть-Лабинскому району

ДТП произошло 1 ноября около 15:00 в станице Ладожской Усть-Лабинского района.

По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2107 не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту на питбайке BSE. Произошло столкновение.

В результате ДТП подросток получил травмы, его доставили в ЦРБ Усть-Лабинска. По факту аварии проводится проверка. Установленного, что у водителя «семерки» не было прав, сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД по Усть-Лабинскому району.

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