В Краснодарском крае водитель Mercedes погиб в лобовом ДТП с КамАЗом

Смертельная авария произошла 6 декабря в Отрадненском районе на 58 км автодороги «Армавир — ст. Отрадная».

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль КамАЗ, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте от полученных травм, 32-летний водитель КамАЗа не пострадал.

Всего 6 декабря в Краснодарском крае зафиксировали 13 ДТП, в которых 2 человека погибли и 13 пострадали. На пешеходов совершили шесть наездов, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Абинском районе 18-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП.