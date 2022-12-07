В Краснодарском крае водитель Mercedes погиб в лобовом ДТП с КамАЗом
Происшествия
07.12.2022 16:34
Смертельная авария произошла 6 декабря в Отрадненском районе на 58 км автодороги «Армавир — ст. Отрадная».
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль КамАЗ, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте от полученных травм, 32-летний водитель КамАЗа не пострадал.
Всего 6 декабря в Краснодарском крае зафиксировали 13 ДТП, в которых 2 человека погибли и 13 пострадали. На пешеходов совершили шесть наездов, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Читайте также: в Абинском районе 18-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП.
Популярные новости
- Китайский автомобиль: есть ли альтернатива после санкций?
- В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
- В Ростовской области задержали стрелка, ранившего полицейского в Новошахтинске
- В Белореченском районе произошел пожар на полигоне ТКО
- В Краснодаре кондуктор автобуса заставила пассажирку заплатить за детскую коляску
- В Краснодарском крае за ночь в пожарах погибли три женщины