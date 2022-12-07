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В Краснодарском крае водитель Mercedes погиб в лобовом ДТП с КамАЗом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-voditel-mercedes-pogib-v-lobovom-dtp-s-kamazom
В Краснодарском крае водитель Mercedes погиб в лобовом ДТП с КамАЗом
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельная авария произошла 6 декабря в Отрадненском районе на 58 км автодороги «Армавир — ст. Отрадная».

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль КамАЗ, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте от полученных травм, 32-летний водитель КамАЗа не пострадал.

Всего 6 декабря в Краснодарском крае зафиксировали 13 ДТП, в которых 2 человека погибли и 13 пострадали. На пешеходов совершили шесть наездов, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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