В Краснодарском крае водитель легковушки погибла в ДТП с КамАЗом
Происшествия
07.11.2022 11:30
Смертельная авария произошла 6 ноября в 18:15 на 195 км федеральной автодороги «Кавказ» в Успенском районе.
По предварительным данным, 31-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ ехал по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль Lada Vesta под управлением 29-летней женщины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП водитель легковушки погибла. Трое ее пассажиров получили травмы, их госпитализировали. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
Всего с 5 по 6 ноября на дорогах Кубани зафиксировали 29 ДТП. В них 8 человек погибли и 31 человек пострадал.
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